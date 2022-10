Jovens de Japuíba discutem políticas públicas para crianças e adolescentes - Sormani Silva

Jovens de Japuíba discutem políticas públicas para crianças e adolescentesSormani Silva

Publicado 21/10/2022 11:16

Foi realizada na Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida em Japuíba, a 2ª Pré-conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA). Na oportunidade alunos da escola anfitriã, e da EM Carmem de Carvalho Pinto e do Ciep E-Tec 353 discutiram e votaram as melhores ações de políticas públicas para garantir os direitos das crianças e adolescentes que serão avaliadas na Conferência Municipal que será realizada no dia 30 de novembro.

A Pré-conferência abordou vários temas como a identificação de quais políticas para crianças e adolescentes foram afetadas na pandemia e quais ações devem ser adotadas para superar estes problemas. Também foram discutidas quais as melhores formas de financiamento para ações e projetos voltados para a garantia de direitos dos adolescentes e crianças no município.

O encontro contou com a presença dos conselheiros do CMDCA Luiz Carlos Santana da Costa, Cristiane Costa da Silva, Rosimério Ferreira Bastos e Tatiane Nunes de Oliveira; bem como da Conselheira Tutelar Nilma Pacheco da Silva; além de representantes do CESPP Antônia Luiza da Silva Lira, do CRAS Gabriela Henrique Lopes, do Ciep 353 Jorcinete da Glória e da representante da Regua Ana Carolina Silva Moreira. As palestras foram realizadas por Daiani Medeiros Gonçalves (CAPS) e Maria José Cordeiro de Oliveira Neves (Pestalozzi).

A próxima pré-conferência será realizada no dia 9 de novembro na Escola Estadual São José em Maraporã.