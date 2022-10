Educação, Assistência Social e Conselho Tutelar se unem para fortalecer a busca ativa escolar - Divulgação

Publicado 20/10/2022 14:25

Com o objetivo de ampliar os esforços municipais na recuperação de alunos que estejam ausentes das salas de aula as secretarias municipais de Educação, de Assistência Social e o Conselho Tutelar se reuniram no último dia 6 de outubro com o objetivo de fortalecer a “Busca Ativa Escolar” em Cachoeiras de Macacu.

A Busca Ativa permite o mapeamento da exclusão e o abandono escolar visando criar estratégias para manter e (re)matricular meninos e meninas nas salas de aula. O encontro contou com a presença de orientadores educacionais das unidades de ensino, equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social, além do Secretário Municipal de Educação Professor Osório de Souza, e dos conselheiros tutelares Thiago Werly, Robson de Oliveira e Eduardo Feliciano.