Crianças participam de confraternização no CRAS de JapuíbaDivulgação

Publicado 19/10/2022 16:20

Na última quinta-feira (13/10) diversas crianças participaram de uma confraternização para celebrar o dia das crianças no Centro de Referência da Assistência Social – Cras Japuíba. O evento teve a presença do grupo do “Pintando o Sete” e contou com brincadeiras, lanche, muita música e diversão para as crianças e familiares assistidos pelo Cras do bairro.

A ação teve como objetivo a promoção de atividades esportivas e recreativas, visando assegurar as crianças o direito de convivência social, de momentos de lazer e cultural através dos jogos e brincadeiras.