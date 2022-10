AMAE realiza serviços de manutenção em Japuíba, Papucaia, Ribeira e Cachoeiras - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:20

Do dia 04 a 19 de outubro foram realizados serviços nos bairros de Japuíba, Papucaia, Ribeira e Cachoeiras.

Em Japuíba foi realizado um serviço de ampliação de rede de abastecimento de água na Estrada da Serra do Bertholdo e reparo em rede de abastecimento na Rua Idalina de Castro no Vira Copos. Já em Papucaia foi realizada a manutenção em tudo de água na Avenida Paulo Francisco Torres, recuperação de manilhas quebradas na Rua José Frias na Expansão B e reparo em rede de esgoto na Rua Dr Bernardo Saião no Loteamento Veneza.

Na Ribeira foi realizado um conserto em rede de abastecimento de água na Travessia do Valão do Jaguari e em Cachoeiras foi realizado um desentupimento em rede de esgoto na Rua Romeu Caetano Guida.