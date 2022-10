Maior evento de corrida em subida do país agitou o fim de semana esportivo no município - Natália Mourão

Maior evento de corrida em subida do país agitou o fim de semana esportivo no municípioNatália Mourão

Publicado 11/10/2022 13:08

O município de Cachoeiras de Macacu, recebeu no último sábado (08/10), o maior evento de corrida de subida do Brasil, o “Claro Uphill Marathon”, que reuniu centenas de atletas que largaram da Praça Manoel Diz Martinez no Centro do município e tiveram como destino o município de Nova Friburgo. Os mais de 330 atletas que participaram do evento competiram em provas com distâncias de 3 k e 21 k. A prova de 21 k percorreu toda a Serra de Cachoeiras de Macacu.

“Nossos atletas de Uphill tiveram o privilégio de testar seus limites em um trecho de asfalto muito bom na Serra de Cachoeiras de Macacu, um lugar pouco conhecido dos trilheiros e montanhistas, e com uma natureza generosa e bastante preservada”, destacou Shubi Guimarães, diretora técnica do circuito Uphill Marathon.

A Uphill tem como característica a corrida em pistas asfaltadas e de subida. As boas condições do trecho da RJ-116 foram o principal motivo para a escolha da etapa da maratona, segundo os organizadores.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu. Confiram os resultados das provas.

RESULTADOS DAS PROVAS

23K – Masculino

1 – Eliezer de Jesus Santos, 87 (1:35:12s)

2 – Fabiano Moura dos Santos, 95 (1:36:24s)

3 – Fábio Sanches, 98 (1:39:14s)

23k – Feminino

1 – Rejane Ester da Silva, 194 (1:49:26s)

2 – Lilian Pereira Olímpio, 137 (2:06:49s)

3 – Elida Cordeiro de Oliveira, 86 (2:08:19)

3K – Masculino

1 – José Carlos Rezende, 123 (29:42s)

2 – Carlos José Esteves de Souza, 70 (29:48s)

3 – Fábio Sanches, 98 (30:23s)

3K – Feminino

1 – Lílian Pereira Olímpio, 137 (31:12s)

2 – Tatiana Silva do Rego Lima, 209 (35:01s)

3 – Alexandra de Paulo, 51 (37:40s)