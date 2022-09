Feira cultural agita comunidade escolar no Campo do Prado - Mauro Costa

Publicado 29/09/2022 13:47

O encontro levou aos alunos e professores a discussão de vários temas como cuidado com o outro, com o meio ambiente, o autocuidado, evolução da internet e seus benefícios e malefícios, diversidade e inclusão, alimentação saudável, educação inclusiva e apresentação de jogos com materiais recicláveis.

O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, colaborou com a feira ofertando a infraestrutura de som, iluminação e palco.