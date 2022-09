Peneira do Flamengo acontecerá nesta quarta em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:59

Acontecerá na próxima quarta-feira (28/9), no Estádio Municipal de Cachoeiras de Macacu a partir das 13h30, uma peneira de futebol masculino para o “Clube de Regatas do Flamengo” para as categorias Sub-9 (2013, 2014), Sub-11 (2012, 2011), Sub-13 (2010, 2009) e Sub-15 (2008, 2007), só para alunos que foram pré selecionados nos treinos que estão acontecendo nas escolinhas do esporte para todos da Secretaria Municipal de Esportes.

Observação: os atletas deverão se apresentar com uniformes para jogo: short, meião, camiseta e chuteira. Para mais informações entre em contato com (21) 999883194.