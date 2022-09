Ato conjunto do "Setembro Amarelo" em favor da vida - Divulgação

Publicado 23/09/2022 14:16

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou nos últimos dias palestras em escolas que ofertam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) visando a conscientização e prevenção ao suicídio.

As palestras aconteceram no Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa, Escola Municipal Funchal e Escola Estadual Municipalizada Tiradentes e foram ministradas pelo professor e psicólogo Ricardo Araújo Fragoso.

A coordenadora do PSE destacou a importância da conscientização sobre o suicídio. “Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção ao suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha”, disse Daiana Castro.