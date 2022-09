Aulas dos cursos profissionalizantes do SENAI começaram no município - Sormani Silva

Publicado 21/09/2022 12:29

Os cursos são frutos de uma parceria firmada entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

“A qualificação profissional ao é muito importante para que possamos preparar à população cachoeirense para o mercado de trabalho. O município ficou os últimos anos praticamente sem qualquer curso profissionalizante e hoje temos a FAETEC e a parceria com a Firjan. Para os cursos que iniciamos hoje tivemos 1091 pessoas inscritas para 160 vagas, isso mostra o quanto a população está querendo se qualificar em Cachoeiras de Macacu. O nosso governo está trabalhando para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes que são tão importantes para o desenvolvimento do nosso município”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins.

As aulas dos cursos de soldador e eletricista acontecerão no Parque de Exposições na Ribeira e as aulas dos cursos de assistente de produção industrial, assistente de controle de qualidade, assistende de moda e assistente de marketing digital acontecerão no Colégio Municipal São Francisco de Assis em Papucaia. A aula inaugural contou com a presença da pedagoga do Senai/Firjan Cláudia Lopes Strioto além de professores do Senai.