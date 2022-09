I Concurso de fotografia ambiental - Divulgação

Publicado 14/09/2022 14:52

O Projeto Antologia, realizado pelo Instituto de Ação Socioambiental-ASA, em parceria com as Secretarias Municipais do Ambiente e de Educação de Cachoeiras de Macacu, estão realizando o “I Concurso de Fotografia Ambiental” para celebração do “Dia da Árvore - 21 de setembro de 2022”. A votação das melhores fotos está acontecendo no instagram do Instituto Asa (@asa_socioambiental) e o Resultado Final será divulgado no próximo dia 21.

Participam do concurso diversos alunos do 4º e 5º ano do 1º segmento do Ensino Fundamental; alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, de escolas públicas e privadas do município de Cachoeiras de Macacu/RJ.