Prédio do QuintinoSormani Silva

Publicado 12/09/2022 11:07

Já foram substituídos os pisos, telhado e forro do segundo pavimento do prédio e a equipe já está trabalhando no reboco, na pintura, substituição de portas e janelas, reforma dos banheiros e urbanização das áreas externas do imóvel. A Prefeitura está investindo R$ 319 mil na primeira etapa da obra de recuperação e reforma do prédio que é muito importante para a história de Cachoeiras de Macacu.