Software para facilitar o processo de aprendizagem - Mauro Costa

Software para facilitar o processo de aprendizagemMauro Costa

Publicado 08/09/2022 15:27

Com o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento pedagógico dos alunos que necessitam de um atendimento educacional especializado a Secretaria Municipal de Educação (SME) utilizará no município um sotware voltado às necessidades especiais de ensino o “Livox”.

O aplicativo, disponível para Android, tem banco de conteúdo com atividades e possibilita a criação de conteúdo personalizado para cada aluno, de forma que suas necessidades de comunicação sejam atendidas com praticidade. O usuário, através de seleção de imagens, por exemplo, pode relatar emoções, indicar preferências, necessidades, ter seu aprendizado melhor avaliado. O Livox utiliza algoritmos inteligentes que fazem com que as funções do aplicativo se adéquem à deficiência do usuário; inclusive corrigindo o toque na tela da pessoa com comprometimento motor.

Visando a implementação do software na rede municipal de ensino, profissionais que trabalham com o Atendimento Educacional Especializado (AEE), técnicos do Centro de Recursos Educacionais Especializado Municipal Maria de Melo Fontes (CREEM) e Sala de Recursos participaram nos dias 30 e 31 de agosto de uma capacitação sobre o Livox.

A SME tem investido na educação inclusiva e recentemente adquiriu equipamentos de tecnologia assistiva (TIX/EXPRESSIA), tablets para uso dos aplicativos, dentre outros recursos e vem promovendo formações para os técnicos do AEE, mediadores, professores e equipe de gestão.