Setembro AmareloDivulgação

Publicado 08/09/2022 15:12

Profissionais do Centro de Referência da Assistência Social (Cras de Japuíba), da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciaram o mês realizando um encontro com os usuários participantes do Programa de Atenção Integral à Família (Paif) divulgando a campanha pela valorização da vida em virtude do “Setembro Amarelo”, mês de conscientização a prevenção ao suicídio.

O encontro contou com a participação da Psicóloga Clínica Karine Ferrreira, que abordou o tema do suicídio numa roda de conversa com os usuários que puderam apresentar suas vivências e deram depoimentos. Na oportunidade foi reforçada a importância da sociedade se manter sempre atenta aos menores sinais. Pois as melhores formas de se evitar casos de suicídio é através de muito diálogo e discussões que abordem o problema de forma empática, bem como informar os canais de acompanhamento e os possíveis encaminhamentos à rede de apoio.