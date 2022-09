MAM - Divulgação

MAMDivulgação

Publicado 05/09/2022 13:27

A I Mostra Multiartística de Macacu representa a união entre a capital e o interior fluminense, por meio da sétima arte e demais manifestações artísticas. O Encontro de Poetas de Macacu originou esta ação pluralizada, que é uma tradição que surgiu em 1988, idealizada pela poeta Rita Paz – escritora nascida em Petrópolis e que reside há anos em Cachoeiras de Macacu, município que é a Capital Ecológica do Estado. Música, poesia, dança e pintura estão reunidas como braços vigorosos de expressão artística.

Neste sentido, no dia 14 de setembro, às 19h, na Cinemateca do MAM, haverá a exibição do documentário “Faz Escuro, Mas Escrevo”, uma singela homenagem ao falecido poeta Thiago de Mello, que tanto incentivou a partir de sua produção e textos, a fruição da criação poética brasileira. Além disso, o doc pretende passear pelas diferentes fases do Encontro de Poetas de Macacu, sublinhando o protagonismo feminino da escritora Rita Paz, patrona simbólica das letras e artes desde 1988.

Além da exibição do documentário, que é dirigido por Paulo Rosa com Fotografia de Élisson Rodrigues e Produção de Jasmine dos Anjos, ocorrerá uma breve apresentação artística com a bailarina Carla Vaz; ao mesmo tempo, o pintor e artista plástico Victor Gabriel Souza exibirá algumas de suas telas, exaltando a beleza verde do Estado do Rio de Janeiro. Num clima agradável e artístico, a I Mostra Multiartística de Macacu pretende dialogar, expressar e exibir um pouco mais deste Rio de Janeiro profundo, por meio do qual podemos enxergar, a partir de outros pontos de partida e de chegada, a força transformadora da (s) poesia (s) na vida das pessoas e da ecologia que nos cerca.

Realização: Ahavat

Apoio: MAM RIO, Restaurante Ponto de Encontro Leopoldina, Iaô Cultural e Escritório Dr. Cézar de Almeida