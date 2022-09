Obra - Sormani Silva

ObraSormani Silva

Publicado 05/09/2022 13:17

Além da canalização a obra, que será realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e Inea em parceria com a Prefeitura, contará também com a criação de área de convívio e lazer com academia ao ar livre, visando à conscientização socioambiental e recuperação ambiental da região.





“Estar em Cachoeiras de Macacu é muito bom e vir ao município anunciar investimentos do Governo do Estado na área ambiental é melhor ainda. Iniciamos a obra do Mirante da Serra de Cachoeiras de Macacu, estamos aqui dando o pontapé inicial da obra de canalização e revitalização deste valão aqui na Ribeira e em breve também faremos uma obra na orla do Tuim. Então são muitos investimentos do Governo do Estado na cidade de Cachoeiras de Macacu”, destacou o Secretário de Estado do Ambiente José Brito.



O Prefeito Rafael Miranda falou da gratidão ao Governo do Estado pelos investimentos no município. “Uma coisa que sempre vou destacar é a gratidão junto ao Governo do Estado que tem nos ajudado muito desde que assumimos a gestão do município. São diversas ações e obras como a recuperação da Sede da APA Macacu que agora também é o nosso Parque da Cidade; o auxílio com máquinas e pessoal nas tragédias que tivemos em Marubaí e Faraó; na inauguração da Faetec; a implantação do projeto Ambiente Jovem; a ajuda para que pudéssemos inaugurar a UPA da Ribeira; a pavimentação de ruas em Japuíba; tudo isso com um olhar muito especial do Governo Estadual para o município que através da Secretaria de Estado do Ambiente também está realizando a obra do Mirante da Serra de Cachoeiras de Macacu e agora com a obra do Valão da Ribeira. Só temos que agradecer ao Governo do Estado por todos os investimentos no município em pouco mais de um ano de nove meses”, disse Rafael.



O ato contou com a presença de diversas autoridades municipais como a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; os vereadores Professor José Cândido, Ivan Dionísio, Celino, Fabrício Português e Lucas Stutz; o Diretor de Recuperação Ambiental do Inea, Daniel Moraes; além de diversos secretários municipais.