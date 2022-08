Cachoeiras de Macacu

Prefeitura Municipal em parceria com o governo do estado dão continuidade a pavimentação asfáltica em Japuíba

A Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado do RJ, retomaram nesta sexta-feira (26/8) as obras de pavimentação asfáltica na Rua Antônio José de Lima em Japuíba

