Publicado 24/08/2022 22:26

A unidade que completou 11 anos em 2022, tem sido muito importante no atendimento aos munícipes diabéticos e hipertensos contribuindo, assim, com um atendimento mais adequado a estes pacientes. Os usuários da Diah contam com atendimentos de médicos, nutricionistas, podólogos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, dentre outros especialistas.