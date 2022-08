Violência contra mulheres - Divulgação

Violência contra mulheresDivulgação

Publicado 22/08/2022 15:13

Na última segunda-feira (15/8), foi realizado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Japuíba, o encontro de mulheres do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) que teve como objetivo a discussão e conscientização pelo fim da violência contra a mulher em virtude do “Agosto Lilás”.



A ação contou com roda de conversas, mediadas pelas psicólogas Ana Carolina e Dhenifer, onde as usuárias do CRAS-Japuíba expuseram suas dúvidas e opiniões sobre a violência contra a mulher. O objetivo da ação foi a intensificação da divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizando e conscientizando as usuárias sobre o fim da violência contra a mulher, e divulgar os serviços especializados da rede e os mecanismos de denúncia existentes em Cachoeiras de Macacu.



O mês de agosto é marcado pela Campanha Agosto Lilás, que representa a conscientização e combate à violência contra a mulher. O movimento foi desenvolvido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006, que este ano completou 16 anos.