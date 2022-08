Curso de formação continuada acontece em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 08/08/2022 23:34

Evento aconteceu no auditório da Casa de Artes Wellington Lyra (Cawell), com a formação continuada sobre educação inclusiva. A formação teve como palestrante a Doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e Mestre em Educação Inclusiva pela Uerj, Dayse Serra, que de relatou suas experiências clínicas e na educação inclusiva.



No próximo dia 19 outros 80 profissionais participarão da formação totalizando 160 profissionais da rede municipal de ensino e convidados da Pestalozzi e Secretaria Municipal de Saúde que se aperfeiçoarão sobre educação inclusiva. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, organizadora do encontro, a palestra dá continuidade ao processo de troca de experiências entre profissionais que continuarão por diversos canais de comunicação durante o ano.