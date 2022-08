EJA volta às aulas nas escolas municipais de Cachoeiras de Macacu - Divulgação

EJA volta às aulas nas escolas municipais de Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 04/08/2022 18:47

O retorno das atividades para a segunda metade do ano foi acompanhada por profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SME). O município possui seis (6) escolas com turmas da EJA, totalizando 608 estudantes matriculados nesta modalidade. O principal objetivo da SME é resgatar os alunos através da busca ativa para retornar à unidade escolar.

“A EJA é repleta de desafios. Por esse motivo, parabenizo os estudantes que tomaram essa desafiadora decisão de voltar a estudar. Em Cachoeiras de Macacu, temos a alegria de contar com professores comprometidos com a modalidade, e comprometidos em oferecer uma educação de qualidade aos estudantes da EJA. O segundo semestre terá bastante atividades para a modalidade. Fica o convite para você que deseja concluir seu estudo. Venha para a EJA!”, disse o Gerente da EJA, Márlon Botini.

Confiram as unidades que oferecem EJA no município:

FASE I À V

CM Alberto Monteiro Barbosa – Centro;

EEM Tiradentes – Matumbo;

FASE VI À IX

CM Prof Carlos Brandão – Centro;

FASE I À IX

EM São Francisco de Assis – Papucaia;

EM Almerinda Ferreira de Almeida – Japuíba;

EM Funchal – Funchal.

Para se inscrever na EJA, basta ter 15 anos completos até 25/07/2022, e comparecer a uma das unidades de ensino, portando os seguintes documentos:

Cópia e original da certidão de nascimento ou casamento;

Cópia e original do CPF e do RG;

Cópia e original do comprovante de residência;

Quando for o caso; declaração ou protocolo de transferência que confirme a escolaridade anterior (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias).