Projeto "Futebol de Rua pela Educação" coclui 1º semestre em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 01/08/2022 13:58

Os alunos do projeto “Futebol de Rua pela Educação”, que é apoiado pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação (SME), concluíram no mês de julho as atividades do primeiro semestre de 2022. As atividades do primeiro semestre foram concluídas com uma festa julina na Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeira, em Japuíba (que é a unidade escolar polo do projeto no município).

O encerramento das atividades teve como objetivo a integração dos alunos do projeto e contou com diversas atividades como brincadeiras como corrida do saco, dança da laranja, ovo na colher e o futebol de rua. Toda a equipe envolvida no projeto agradeceu a administração municipal por todo apoio que tem recebido em Cachoeiras de Macacu.