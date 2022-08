Castração de cães e gatos em Cachoeiras de Macacu tem mutirão - Alice Kohler

Publicado 01/08/2022 11:47

O município de Cachoeiras de Macacu, está recebendo essa semana, um mutirão para castração gratuita de cães e gatos. A ação faz parte do projeto “RJPET” para castrar animais cuidados por protetores ou abrigos e é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro com apoio da Prefeitura. A ação é o primeiro mutirão de castração realizado no município e está acontecendo no Parque de Exposições de Papucaia, na Ribeira, e tem previsão de castrar mais de mil animais.

“Como veterinário estou realizando um sonho, pois temos uma grande demanda reprimida para castração de animais no município. E esse projeto do Governo do Estado veio muito em boa hora. Estamos cientes que precisamos avançar ainda mais nessa pauta, mas já demos o primeiro passo, pois até o fim de semana temos a expectativa de castrar mais de mil animais, isso é um marco para Cachoeiras de Macacu que nunca teve uma ação tão grande de castração num curto espaço de tempo.” Disse o Prefeito Rafael Miranda.

A castração é um procedimento cirúrgico seguro, que contribui para o controle de natalidade e para diminuir a incidência de animais abandonados nas ruas. Além disso, também colabora para evitar diversas doenças em cães e gatos. O projeto, que está a cargo da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, quer chegar aos 100 mil animais castrados em todo o estado até o fim de 2022.