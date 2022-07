Secretaria Municipal de Assistência Social convoca beneficiários do Cadastro Único para atualizarem dados - Divulgação

Publicado 26/07/2022 10:06

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) informa a toda população que possui Cadastro Único desde 2017 e que não atualizou o cadastro até o ano de 2021/2022, deverá procurar o CRAS mais próximo para realizar a atualização.

A atualização é extremamente importante para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias.

A atualização cadastral deve ser feita nos seguintes casos:

• Sempre que houver alteração nas informações específicas da família como: composição familiar, endereço, renda, documentação do responsável familiar e série escolar, em caso de mudança de escola das crianças/adolescentes.

• Deve ser feita ainda no prazo máximo de 12 meses (1 ano) contados da data da última entrevista.

É compromisso da SEMAS informar a toda população Cachoeirense sobre as atualizações para que os beneficiários não deixem se receber seus benefícios.