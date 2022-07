Atividades prometem agitar "Inverno no Parque", domingo (31/07) - Divulgação

Publicado 25/07/2022 23:15

A Prefeitura, por meio da Fundação Macatur de Cultura e Turismo, em setembro de 2021, decretou a criação do Parque Urbano Municipal da Cidade de Cachoeiras de Macacu, na região turística e cultural que abrange a Serra Verde Imperial. Um dos principais objetivos da criação do Parque da Cidade é a proteção e valorização do ambiente natural, recuperação de áreas degradadas, além de assegurar a conservação e uso sustentável de áreas de exuberante beleza.

Com uma área de mais de 105 mil metros quadrados, o Parque é gerido pela Fundação Macatur de Cultura e Turismo. A entrada é gratuita e o funcionamento, de 9h às 17h, de Domingo a Domingo.

No dia 31 de Julho, após o sucesso do evento "Outono no Parque", o Parque da Cidade vai lançar a segunda edição das quatro estações: o "Inverno no Parque", que será realizado no próximo Domingo, com início às 9 horas, no Parque da Cidade, km 38 da RJ116, em frente aos condomínios Village I e II, próximo ao Fórum novo. Um extenso trabalho em rede intersecretarias vem ocorrendo para que tudo saia bem, tendo a participação das Secretarias de Assistência Social, Educação, Esportes, Saúde, Meio Ambiente, Ordem Pública com diversas atividades no local.

O Prefeito Rafael Miranda destaca que "ambientes verdes valorizam a vida, as famílias e contribuem para a identidade e a autoestima da cidade e dos seus cidadãos, além de esquentar a economia interna ao mesmo tempo que estimula e fomenta a atividade turística".

Cachoeiras de Macacu, considerada a Capital Ecológica do Estado, abriga cerca de 54% de mata atlântica preservada em seu território. Após oito anos de muito descaso e sofrimento por razões políticas, financeiras e fiscais, o município vem driblando seus desafios, desde 2021. Colocando, por exemplo, mais de 20 folhas de salários em dia e repaginando seus equipamentos e serviços públicos.

A programação é bem variada com torneio de vôlei, futevôlei, tênis de mesa e futmesa; parede de escalada; brinquedos para as crianças, muita pipoca, algodão doce; aulões de academias e de forró; roda de capoeira, entre outras atrações. A gastronomia vai marcar presença na praça de alimentação cheia de variedades com destaque para a participação dos nossos sabores locais como a cerveja artesanal e coisas da terra. Os shows ficarão por conta dos artistas locais; entre as músicas, a Feira das Artes e a Feira Livre de Boca do Mato. E para completar, vai rolar muita animação com apresentações das quadrilhas julinas.

O "Inverno no Parque" acontecerá no dia 31 de julho, Domingo, a partir das 9h. A entrada é franca e o estacionamento, também. O município serrano fluminense está a 100 km do Centro do Rio e a cerca de 80 km de Niterói. Um evento solar, pacífico e cheio de diversão para todos.