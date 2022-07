Alunos do Projeto Horta Viva participam de oficinas para cultivo consciente de vegetais - Divulgação

Publicado 18/07/2022 15:31

Os alunos da Escola Estadual Municipalizada Professor Carlos Brandão, no bairro do Faraó, já estão colhendo os frutos do projeto “A turma da horta viva”, da Secretaria Municipal de Educação. O projeto que foi implantado na escola no mês de maio tem como o objetivo a integração dos alunos com o processo de plantio e cuidados necessários para o bom desenvolvimento das hortaliças.



Diariamente as verduras colhidas na horta são inseridas no cardápio dos alunos e até a comunidade escolar se beneficia do projeto, pois sempre que possível, os alunos levam para casa as hortaliças fresquinhas que são colhidas na escola.