Secretaria do Meio Ambiente realiza encontro para promover coleta seletivaDivulgação

Publicado 14/07/2022 21:44

Na última quinta-feira (7/7) representantes da Secretaria Municipal do Ambiente se reuniram com representantes da Cooperativa de Catadores Coração com o objetivo de discutirem a reestruturação do serviço de coleta seletiva em Cachoeiras de Macacu.

O encontro, que aconteceu no Centro Municipal de Triagem de Reciclados, contou com a participação do Secretário Municipal do Ambiente Loir Gonçalves que apresentou o “Projeto Recicla Macacu” que promoverá a coletagem de todo o material reciclado no sistema de porta-a-porta, desta forma destacando a importância da consciência ambiental e geração de renda.