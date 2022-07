"A Ética das Serpentes" , livro de Paulo Rosa, é romance que mistura ficção e realidade sobre os meandros da política - Jasmine dos Anjos

Publicado 13/07/2022 22:26

- Afinal, quanto se paga pelo que se ganha? – Essa é a pergunta que norteia as linhas eletrizantes de “A Ética das Serpentes”, novo livro de Paulo Rosa. Inspirado nas vivências da vida, ouvindo amigos e lendo noticiários, o escritor construiu uma trama inspirada em alguns fatos reais, que mescla política brasileira, assassinatos e intensas paixões.



Paulo Rosa comemora 14 anos de escrita profissional, lançando seu novo romance adulto “A Ética das Serpentes”, escrito ao longo de dez anos, entre 2011 a 2021, e que trata de política, assassinatos e intensas paixões.



- A vida é cheia de revezes. Não é um cálculo exato. Vivemos o tempo todo numa impermanência que mexe com todos. Oblitera a alma, muitas vezes. O mundo é feito de desigualdades graves, que, ao longo dos anos, perverte, inibe e gera um ambiente doentio de competição.



"Vemos isso muito forte no Brasil, mas também em outros países. O perigo do poder, é quando nos apaixonamos por ele. O livro "A Ética das Serpentes" fala sobre essas e outras questões. Foi um livro iniciado em 2011, quando nem pensávamos em Pandemia da COVID-19." , relata o autor, que construiu o protagonista Davi, um cozinheiro apaixonado pela infância vivida no interior do Rio Grande do Sul e pela cidade do Rio de Janeiro. Davi vem das camadas mais pobres da sociedade e chegará, por meio de muitas dificuldades e segredos, ao alto poder da política fluminense – o Palácio Guanabara.



O lançamento do livro “A Ética das Serpentes” celebra não apenas o retorno à possibilidade de encontros presenciais pós-Pandemia, mas também os 14 anos de escrita profissional do autor Paulo Rosa, que estreou a carreira em 2009 (tendo começado a rabiscar os primeiros livros em 1997, aos sete anos) na Bienal do Livro do Rio, com o romance “O Hélio”. Carioca, passou a infância e juventude entre Botafogo, Leme, Campo Grande e a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Escreveu obras encomendadas por instituições de Educação e Pesquisa, além dos títulos “Curtas Primaveras” (biografia); “O Eco da Girafa”, e o mais recente, o infanto-juvenil, “Flora e o Monstro de Papelão” – acolhido por Ziraldo, Bia Bedran e Roseana Murray, e utilizado como paradidático pela Secretaria Municipal de Educação da cidade gaúcha de Arroio dos Ratos - RS.



A noite de lançamento será no dia 31 de agosto, quarta-feira, às 19h, na rua Voluntários da Pátria, 97 – Botafogo, na Livraria da Travessa. O selo editorial é da POD Editora. Haverá uma mesa de debates chamada “Quantas Éticas Podemos Ter”? com a mediação da jornalista Lísia Palombini, a ativista e socióloga Luana Mota, o produtor cultural e diretor da CUFA, Anderson Quack e o professor de História da UFRJ, Deivid Gaia.



"Dada a natureza ambígua das serpentes, que encerram os segredos da saúde, do veneno e do antídoto, o melhor é abraçar o lado luminoso desse animal de milenar importância”. – Declarou Lúcia Araújo, que prefaciou o livro de Paulo Rosa. Lúcia é jornalista e escritora. Ex-Gerente Geral do Canal Futura.