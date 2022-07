Cachoeiras de Macacu se torna modelo de empreendedorismo para municípios da Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 09/07/2022 09:00

Na última quinta-feira (30/6) representantes de nove municípios da Região do Lagos estiveram em Cachoeiras de Macacu para conhecer a história de sucesso da “Sala do Empreendedor” do município que servirá de modelo para ideias a serem implementadas nestes municípios. O encontro foi organizado pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Na oportunidade a coordenadora da Sala do Empreendedor do município, Maria José Caldogno (Zezinha), falou um pouco da história do espaço na cidade. “Quando iniciamos o trabalho em 2013 estávamos numa sala pequena na Prefeitura, mas com muito trabalho e empenho alcançamos resultados expressivos para uma unidade que não tinha as melhores condições de trabalho e desde janeiro do ano passado com a nova gestão passamos a ter uma estrutura bem melhor que tínhamos e a confiança do secretário e do prefeito em nosso trabalho e os resultados mostram que estamos no caminho certo pois atualmente temos mais de 4.600 empresas, sendo 1163 micro-pequenas empresas (MPE) e 3490 microempreendedores individuais (MEI) além de quase sete mil empregos gerados.” disse Zezinha.

“Uma das principais missões dadas pelo Prefeito Rafael Miranda foi a de que déssemos todas as condições para que a Sala do Empreendedor do município pudesse desempenhar o seu trabalho com a maior qualidade possível. Reconhecemos que a Sala do Empreendedor é muito importante para o fomento da economia de Cachoeiras de Macacu bem como todo o apoio que o Sebrae tem dado e continua dando ao nosso município. Com essa parceria conseguimos gerar postos de trabalho.” finalizou o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Renato Marins.

Participaram do encontro os representantes do Sebrae Karina Barros e Ronald Silveira (ambos analistas e gestores de projetos); o secretário de Desenvolvimento Econômico de Iguaba Grande, Marcello Costa; o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Pedro da Aldeia, Cláudio Viviani; o secretário de Fazenda de Silva Jardim, Leandro Antunes; além de diversos representantes dos municípios de Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Saquarema, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Casimiro de Abreu e Cachoeiras de Macacu.