Prefeito Rafael Miranda e Gilvana Miranda, Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social - Mauro Costa

Prefeito Rafael Miranda e Gilvana Miranda, Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência SocialMauro Costa

Publicado 05/07/2022 18:35

Durante mais de 3h de evento, ações contaram com atendimento do CadÚnico, informações sobre Auxílio Gás, ID Jovem, teste e orientações da Covid-19, aferição preventiva de glicemia e pressão arterial; além de serviços de orientação sobre o CRAS e CREAS. A Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social, Gilvana Miranda, disse ser muito importante levar serviços à população das comunidades mais distantes dos equipamentos da Assistência.

Além disso, Gilvana ressaltou que a diversão, enquanto acesso ao bem-estar, é garantida para todas as crianças.: pula-pula, algodão doce e demais brincadeiras interativas. E é o exercício do encontro, do brincar, que fortalece os vínculos e a cultura social entre todos do município.

"Todos nós juntos, somos mais fortes", afirmou uma moradora do bairro 70, traduzindo a energia positiva da Ação Social "Prefeitura no Bairro", iniciativa da Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu, por meio da Secretaria de Assistência Social - num trabalho em rede com a Fundação Macatur de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Agricultura.

O Prefeito Rafael Miranda destacou que o Governo Municipal foi trazido para dentro do bairro 70. Parabenizou a moradora Aline, que teve a iniciativa de fazer a horta comunitária; assim como o pequeno Rômulo, um "engenheiro agrônomo" mirim, que vai zelar voluntariamente pela horta. O Prefeito Rafael disse ainda que o projeto é resultado de um dos esforços do Município para ficar mais perto do cidadão. E anunciou que, em agosto, o próximo bairro a ser zelado e assistido pela Prefeitura será Agro Brasil. Finalizou, agradecendo muito aos funcionários públicos e às equipes das secretarias municipais envolvidas no projeto "Prefeitura no Bairro".