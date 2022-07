Cachoeiras de Macacu recebe prêmio pela 1ª colocação no ICMS Ecológico 2021 – Ano Fiscal 2022, promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e Inea - Divulgação

Cachoeiras de Macacu recebe prêmio pela 1ª colocação no ICMS Ecológico 2021 – Ano Fiscal 2022, promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e Inea Divulgação

Publicado 02/07/2022 22:38

O município de Cachoeiras de Macacu, recebeu na última quarta-feira (29/6) na sede da Fecomércio, na Zona Sul da capital fluminense, pelo segundo ano consecutivo o prêmio pela 1ª colocação no ICMS Ecológico 2021 – Ano Fiscal 2022, promovido pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e Inea.

O município foi representado no evento pelo Secretário Municipal do Ambiente, Loir Gonçalves, que destacou a importância da cidade nas políticas de proteção ambiental fluminense. “Cachoeiras de Macacu é um município, por si só, muito privilegiado pois possui 50% de sua área rural preservada e 50% de área produtiva.

Esse prêmio é uma luta de muitos produtores do município que abrem mão de áreas que poderiam ser utilizadas para o cultivo por um bem maior que é a preservação ambiental. Só tenho a agradecer a equipe Seas/Inea e a todos os funcionários da nossa Secretaria Municipal do Ambiente que são incansáveis na busca desse resultado. Esse prêmio é o Óscar Ambiental.” Disse o Loir Gonçalves.

O ICMS Ecológico garante aos municípios que mais investem na agenda ambiental uma fatia maior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com indicadores em diversas áreas, os repasses são proporcionais às metas alcançadas. A premiação contemplou as atividades municipais do ano de 2020, analisadas durante 2021. Ao todo, serão repassados às cidades fluminenses o valor de R$ 240 milhões. A previsão é que o município receba aproximadamente R$ 11,2 milhões de ICMS Ecológico.