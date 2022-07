Neste sábado, 2/7, Cachoeiras de Macacu realiza ação social - Divulgação

Publicado 01/07/2022 20:27

As Secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde, Cultura, Educação, Meio Ambiente, Agricultura vão até você com muita diversão - com parquinho, algodão doce, pipoca, atendimento do CADÚNICO, Auxílio Gás, ID Jovem, dança e ginástica, serviços do CRAS e CREAS, além de serviços públicos imediatos diretamente para você e sua família!