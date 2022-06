PUBLICAÇÃO CERTIFICADA 30/06/2022 - OPEC

Na última semana, gestantes e nutrizes atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Cachoeiras e Japuíba participaram de um encontro com profissionais das secretarias municipais de Assistência Social (Semas) e Saúde. Na ocasião, as participantes tiveram orientações sobre a importância da imunização no combate e prevenção de doenças na primeira infância e receberam um kit gestante.



Esses encontros fazem parte do Programa de Atenção Integral à família (PAIF) da Semas que oferta ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária.