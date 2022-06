Alunos do EJA de Cachoeiras de Macacu participam de encontro sobre empreendedorismo - Divulgação

Publicado 26/06/2022 17:21

Mais de 100 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino participaram na última terça-feira (14/06), no auditório do Parque da Cidade (APA Macacu), do evento “Bate Papo – Como Empreender Nas Redes Sociais” que foi realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Federal Fluminense (IFF).

O evento que teve como objetivo debater entre os alunos assuntos variados que visam o desenvolvimento humano contou com a presença de empreendedores do município como Vinícius Barbosa (Pizzaria Bom Gosto), Gustavo Miranda (Fotógrafo e Marketing Digital) além do influenciador digital Valcir Pinheiro do Canal Santo Aleixo da Depressão (Magé), que possui mais de 140 mil seguidores no Facebook e mais de 40 mil no Instagram.

“Eventos como esse são muito importantes pois através de relatos de empreendedores bem-sucedidos os alunos acabam refletindo sobre novas possibilidades de crescimento real.” disse o Secretário de Educação, Osório de Souza.

O evento reuniu alunos e profissionais das escolas municipais São Francisco de Assis, Almerinda Ferreira de Almeira, Funchal e Alberto Monteiro Barbosa.