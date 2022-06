Doses de reforço contra a Covid 19 serão aplicadas em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 22/06/2022 23:03

As pessoas com 40 anos ou mais, que tenham tomado a 1ª dose de reforço (D3), há mais de 04 (quatro) meses já podem procurar um dos polos de vacinação e se imunizar com a 2ª dose de reforço (D4) da vacina da COVID-19.





Locais de vacinação:

08h às 16h | Antigo laboratório municipal

08h às 15h30min | UBS de Japuíba, ESF de Maraporã e ESF de Papucaia