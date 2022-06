Publicado 18/06/2022 18:16

Profissionais que trabalham diretamente nos serviços de Assistência Social do município participaram na última sexta-feira (08/06) de um encontro inter-setorial para discutir os serviços do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que atende a população mais vulnerável de Cachoeiras de Macacu.

O encontro, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), teve como tema os “Programas e Serviços da rede intersetorial: O Suas no município de Cachoeiras de Macacu” e contou com a apresentação do Primeiro Boletim Informativo Quadrimestral da Vigilância Sócio-assistencial.

Participaram do evento, representantes da Direção da Proteção Social Básica e Especial e das coordenações dos seguintes programas, equipamentos e serviços: Cadastro Único, CRAS e CRAS Volante, CREAS, Abrigo Institucional, Programa Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.