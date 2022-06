Prefeito de Cachoeiras de Macacu e Presidente da Macatur falam de intenção de construir Bioparque das Águas do Macacu - Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:18

O Prefeito Rafael Miranda, ao lado do Presidente da Fundação Macatur de Cultura e Turismo, Paulo Schiavo, anunciou a intenção de construir o Bioparque das Águas do Macacu, localizado no bairro serrano de Boca do Mato, às margens da RJ 116 e da Avenida Castelo Branco. Assim, Cachoeiras de Macacu pretende reconhecer e recuperar uma área pública que, até então, é pouco lembrada e valorizada.

Numa vasta e exuberante área verde há uma construção central do século XX, conhecida como "casarão de Boca do Mato", mais um patrimônio arquitetônico e natural do município que poderá ser devolvido à cidade. Desta maneira, Macacu ruma como uma cidade-arte e uma cidade-parque.