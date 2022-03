Vacinação contra a Covid-19 em Cachoeiras de Macacu - Divulgação/ PMCM

Vacinação contra a Covid-19 em Cachoeiras de MacacuDivulgação/ PMCM

Publicado 04/03/2022 23:36

A partir deste sábado (5/03), a Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu, por meio da Coordenação de Imunização, inicia o projeto de vacinação itinerante no município, com objetivo de alcançar pessoas que ainda não foram imunizadas e também completar a vacinação de quem já tomou a primeira dose.

A ação começa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Marubai, com aplicação da vacina das 9h às 15h. Vale destacar que, apesar do projeto nos bairros, a vacinação segue sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, nos polos regulares para vacinação de pessoas acima dos 18 anos, na ESF Papucaia, ESF Japuíba, ESF Maraporã e antigo Laboratório; e nos polos de vacinação infantil: UBS Ribeira, UBS Japuíba, CMS, ESF Maraporã (as quintas-feiras).

A vacinação itinerante está prevista para acontecer em todos os sábados deste mês de março. No dia 12 na UBS Matumbo; no dia 19 na Creche Miriam Lambardozzi (Village Japuíba); e no dia 26 na ESF Guapiaçu.