Vacinação contra a Covid-19 em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 28/02/2022 09:00

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 em Cachoeiras de Macacu chegou neste mês de fevereiro a 47.529, o equivalente a 95,41% da população total acima de cinco anos que compõem o público-alvo que pode receber a vacina.

De acordo com o último boletim, entre a população com mais de cinco anos, 42.780 receberam a segunda dose ou dose única, o que representa 85,88% com o esquema vacinal completo. Já a dose de reforço foi aplicada em 2.379 pessoas.

Com 29.451 testes realizados, o município registrou até o momento 10.184 casos positivos e 128 mortes pela doença.