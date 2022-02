Artesãos precisam preencher um formulário para a Fundação Macatur - Reprodução/ PMCM

Publicado 24/02/2022 09:00

A Fundação Macatur, responsável pela Cultura e Turismo de Cachoeiras de Macacu, iniciou nesta semana o cadastramento dos artesãos do município para o Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAP).

Segundo a Fundação, nesta primeira etapa, está sendo realizado o mapeamento dos artesãos, incluindo suas aptidões artísticas e culturais. Para isso, os artistas devem preencher o formulário para a consolidação do mapeamento.

O PFAP é fruto de uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa RJ (SECEC-RJ), com apoio dos municípios contemplados. O Programa visa fomentar o Artesanato Fluminense a partir de ações, tais como a capacitação dos artesãos e a estruturação e produção de feiras de artesanato.