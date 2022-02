Defesa Civil de Cachoeiras de Macacu - Divulgação/ PMCM

Publicado 19/02/2022 16:02

Depois do temporal que causou mortes e estragos em Petrópolis, a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu divulgou um balanço no qual informa que as chuvas neste início de ano têm sido mais constantes e provocado mais ocorrências do que no mesmo período de 2021.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil, somente no mês de janeiro houve um aumento de 711% no número de registros de ocorrências, quando comparado a janeiro de 2021. Foram 146 este ano, para 18 no ano passado.

Entre os registros estão deslizamentos de encostas (54); vistorias técnicas (24); quedas de árvores (14); entre outras situações nas quais a Defesa Civil atua, como deslizamento de barreiras, inundação e alagamentos.

Os dados também mostram um aumento de 305% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram registradas 36 ocorrências.