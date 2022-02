Vacinação pediátrica em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 10/02/2022 11:54

A Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu segue vacinando as crianças com idade entre 5 e 11 anos contra a Covid-19. Entre esta quinta-feira (10/02) e o sábado (12/02) estão sendo imunizados os meninos e meninas com 6 anos. Para a próxima semana está previsto que o município alcance a menor faixa etária, chegando às crianças com 5 anos.

A vacinação acontece das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30, no Centro Municipal de Saúde (CMS) Campo do Prado; na UBS Ribeira; na Igreja Católica de Japuíba; e na Igreja Católica de Maraporã.

As crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e é necessário apresentar a identidade ou certidão de nascimento e a carteirinha de vacinação.

A vacinação para as crianças com 5 anos está prevista para acontecer entre a próxima segunda-feira (14/02) e a quarta-feira (16/02), nos mesmos locais e horários.