Intervenções foram concluídas nesta semanaDivulgação/ PMCM

Publicado 09/02/2022 23:08

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, por meio da Autarquia Municipal de Águas e Esgoto (AMAE), concluiu nesta semana a limpeza e desobstrução de caixas de esgoto na esquina das ruas Joventina Xavier com a Antônio Gonçalves, no distrito de Papucaia, e a desobstrução da rede d'água, na rua Porciúncula, em Japuíba.



No período também foi realizada a troca da rede de esgoto, na rua Américo Martinez, no bairro Tuim. As intervenções foram necessárias para melhorar o escoamento da água, especialmente neste período de chuvas, evitando alagamentos.