Vagas de emprego em Cachoeiras de Macacu - Reprodução

Vagas de emprego em Cachoeiras de Macacu Reprodução

Publicado 02/02/2022 23:11

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu divulgou, nesta quarta-feira (2/02), o resultado final do Cadastro de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia, onde aponta que o município conseguiu alcançar um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no ano de 2021, em comparação ao ano de 2020.

Segundo os dados do CAGED, em 2020, foram fechados 116 postos de trabalho em Cachoeiras de Macacu. Já este ano o município teve 2.368 admissões e 2.009 desligamentos, o que representa um saldo positivo de 359 postos de trabalho. No ano de 2020, o município possuía 4.839 postos de trabalho com carteira assinada e em 2021, saltou para 5.198 postos, um aumento de 7,41% maior.

Os três principais setores foram: Construção, admitindo 271 pessoas e desligando 128 (saldo de 143); Indústria, com 435 admissões e 329 desligamentos (saldo de 106) e Serviços, que realizou 1007 admissões e 947 desligamentos (saldo de 60).