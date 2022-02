Volta às aulas na rede municipal de ensino de Cachoeiras de Macacu - Divulgação/ PMCM

Publicado 07/02/2022

Os alunos da rede municipal de ensino de Cachoeiras de Macacu retornaram nesta segunda-feira (7/02) às aulas, com o início do Ano Letivo 2022. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nesta primeira semana serão realizadas ações de acolhimento aos alunos.

Também durante esta semana será realizado um diagnóstico das unidades escolares, que tem como objetivo levantar as informações sobre as necessidades dos alunos para que seja promovida uma readequação curricular, caso seja necessária, por causa do período de afastamento dos estudantes em função da pandemia.

O início das atividades presenciais contou com a adoção de várias medidas contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras pelos alunos, a higienização das mãos com álcool em gel a 70% e a verificação de temperatura na entrada às unidades.