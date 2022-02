A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu divulgou, nesta quarta-feira (02/02), novas imagens da obra de contenção que está sendo executada na Rua Rui Barbosa, popularmente conhecida como Rua da Usina. A obra foi iniciada recentemente e está sendo executada pela Secretaria de Obras.

Obra de contenção na Rua da Usina, em Cachoieras de Macacu Divulgação/ PMCM

Segundo a Prefeitura, a intervenção tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres e moradores da localidade e era requisitada há anos, havendo riscos de novos deslizamentos no período de chuvas.Em outubro do ano passado o local passou por uma sondagem de solo para melhor conhecimento das características do terreno, como espessuras das camadas, resistência e a provável localização de lençol freático.