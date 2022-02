Testes de Covid-19 - Breno Esaki

Publicado 04/02/2022 20:12

A Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu divulgou um balanço sobre os casos de Covid-19 registrados nos últimos 20 dias no município. Segundo a Secretaria, houve um aumento de 109% de casos positivos da doença na cidade, que pode ser em função da nova variante, a Omicron, que é mais contagiante.



No dia 13 de janeiro, a cidade tinha registrado 4.520 casos. Até esta quinta-feira (3/02), já são 9.724 casos positivos: “Este aumento do número de casos fez alguns munícipes, que ainda não se imunizaram com nenhuma dose, procurarem os polos de vacinação para iniciar o seu esquema vacinal. Nos últimos sete dias, 724 pessoas, com 12 anos ou mais, procuraram um dos polos de vacinação para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19”, divulgou a Secretaria.

No município continua sendo aplicada a primeira e a segunda dose para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Além disso, a dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos ou mais que tenham tomado a 2ª dose há mais de três meses. A Secretaria de Saúde também está aplicando a vacina em crianças de 8 a 11 anos.