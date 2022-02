A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu lançou, nesta segunda-feira (7/02), um novo site para que os estudantes universitários do município possam fazer as inscrições para solicitação de transporte. O período de inscrição vai até o dia 25 deste mês.

Conforme acordado em Grupo de Trabalho composto pela Comissão dos Estudantes Universitários, Governo e Câmara Municipal, está disponível no novo site , através do qual deverá ser feito o pré-cadastro dos estudantes que necessitam do transporte universitário.