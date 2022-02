Profissionais da Secretaria de Educação de Cachoeiras de Macacu separam os livros que serão entregues aos alunos da rede municipal - Divulgação/ PMCM

Publicado 08/02/2022 18:48

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, lançou, nesta terça-feira (8/02), o projeto “Leitura em Família”, do Programa “Ler é Tão Divertido Quanto Brincar”. A iniciativa garantirá que os mais de 6 mil alunos da Rede Municipal de Ensino tenham acesso, durante todo o ano de 2022, a um total de 70 mil livros didáticos gratuitamente.

Durante o ano letivo serão distribuídos 12 exemplares de livros didáticos para cada aluno, sendo um por mês. Além da distribuição de livros para alunos, o programa também resultou na implementação de bibliotecas nas unidades de ensino.

“Neste primeiro momento do projeto, cada aluno receberá dois livros, que correspondem aos meses de janeiro e fevereiro, em que ele poderá realizar a leitura com a família. Após o contato com os livros, os alunos realizarão atividades, em sala de aula, baseadas nas obras que leram. Esse trabalho será mensal, pois existem estudos que dizem que se continuássemos no modelo de ensino anterior, teríamos uma defasagem escolar de aproximadamente 11 anos”, explica o secretário de Educação, Osório de Souza.