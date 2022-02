Vacinação infantil em Cachoeiras de Macacu - Divulgação/ PMCM

Publicado 11/02/2022 19:34 | Atualizado 11/02/2022 19:35

A Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu divulgou, nesta sexta-feira (11/02), um balanço sobre a vacinação infantil no município. De acordo com o levantamento, das 5.454 crianças, com idade entre 5 e 11 anos, 26,5% já foram imunizadas.



No município estão sendo aplicadas doses da Pfizer e da CoronaVac. Até o momento, foram recebidas do Ministério de Saúde, por meio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2.910 doses pediátricas, sendo 1.580 da CoronaVac e 1.330 da Pfizer.

Nesta semana, foram imunizadas crianças com idade até 6 anos. Para a próxima semana, entre a segunda (14/02) e a quarta-feira (16/02) está prevista a vacinação para crianças com 5 anos e, em breve, o município deverá iniciar o sistema de repescagem para este público-alvo.