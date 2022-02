Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu - Divulgação/ PMCM

Publicado 16/02/2022 19:05

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu emitiu uma nota, nesta quarta-feira (16/02), na qual se solidariza com a população de Petrópolis, onde um temporal deixou mortos, várias famílias desabrigadas e desalojadas e ainda há um número desconhecido de desaparecidos.

A gestão municipal se coloca à disposição do município para ajudar no que for possível e presta condolências às famílias e amigos das vítimas.

Em Cachoeiras, doações estão sendo recebidas pela Polícia Militar, por meio do 35º BPM, e também na 159ª DP.